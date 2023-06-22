Окон считает, что сможет опередить Ферстаппена

В 2014 году Эстебан Окон и Макс Ферстаппен вместе выступали в европейской Формуле 3. Тогда титул достался Окону, хотя Макс выиграл больше гонок. Эстебан считает, что и в Формуле 1 он сможет одолеть Ферстаппена, если окажется за рулём точно такой же машины.

Эстебан Окон: «Я могу себе представить, как на равных борюсь с Максом за титул, если мы с ним окажемся за рулём одинаковых машин. Макс невероятно справляется с работой, доминирует вместе с Red Bull, но мне всё равно, кто мой соперник.

Я хочу побороться за титул, и я всегда верил в себя. Меня ждёт ещё долгий путь, но цель заключается в том, чтобы стать чемпионом мира».