В Audi подписали первый контракт с гонщиком

Компания Audi продолжает планомерную подготовку к дебюту в Формуле 1 в 2026 году в качестве поставщика силовых установок. Сегодня было объявлено о подписании контракта с Нилом Яни – 39-летний швейцарец будет работать на симуляторе, помогая команде в разработке компонентов двигателя.

У Нила Яни большой опыт работы на симуляторе, поскольку он много лет был тестовым и резервным гонщиком Red Bull Racing. В 2016 году Яни стал чемпионом мира в FIA WEC и в том же году одержал победу в Ле-Мане. В 2023-м в Ле-Мане в составе экипажа команды Duqueine Нил занял третье место в категории LMP2.

Нил Яни: «Я рад помочь Audi на их пути к Формуле 1. Участие в проекте такого масштаба на ранней стадии одновременно и большая честь, и большая ответственность. Я уверен, что благодаря своему опыту в Формуле 1 и гонках на выносливость смогу наладить хорошие связи между теорией и практикой».

Оливер Хоффманн, член совета директоров по техническому развитию Audi: «Как и в разработке дорожных машин, симулятор играет важную роль в нашем проекте в Формуле 1. Симулятор является значимым инструментом в разработке силовой установки, поэтому для работы с ним требуется гонщик, который не только владеет технологиями, но и имеет разносторонний опыт выступлений, и знает, как работать с двигателем в разных гоночных условиях».

Адам Бейкер, исполнительный директор Audi Formula Racing: «В данный момент мы сосредоточены на решении фундаментальных концептуальных вопросов, но при оценке различных технических решений опираемся не только на вычислительные методы.

Ноу-хау, опыт и практические актуальные разработки являются необходимыми элементами для получения правильных выводов при моделировании. Благодаря такому сочетанию мы можем на ранней стадии оценить различные стратегии использования силовой установки и найти способ её эффективного применения».