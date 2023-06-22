В AusGP назначат временного директора

В феврале исполнительный директор компании Australian GP Corporation Эндрю Уэстакотт, промоутер Гран При Австралии, объявил, что покинет свой пост после истечения его действующего контракта в конце июня.

Он занимал эту должность с февраля 2011 года, проработав в компании много лет. Уэстакотт покидает Australian GP Corporation в момент, когда она находится лучшем положении за всю свою историю – действующий контракт с Формулой 1 рассчитан до 2037 года.

Замену ему пока не нашли, поэтому в ближайшее время будет назначен временный директор, а через несколько месяц назовут постоянного.

В качестве кандидатов называют крупных спортивных чиновников из Австралийской футбольной лиги – её генерального директора Гиллона Маклахлана, который покинет эту должность в начале октября, и коммерческого директора Трэвиса Олда.