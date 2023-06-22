В Pirelli ответили Джорджу Расселлу

В Канаде Джордж Расселл раскритиковал решение отказаться в 2024 году от использования термочехлов для прогрева шин. Гонщик Mercedes считает, что на непрогретых шинах выступать опасно, и на трассах возможны инциденты.

Главный инженер Pirelli Симоне Берра ответил Джорджу, посоветовав изменить стиль пилотирования, чтобы не допускать опасных ситуаций на трассе, пока шины не прогреются до рабочей температуры.

«Если говорить о безопасности, то на данных телеметрии я не увидел никакого специфического риска, – говорит Симоне Берра. – Но гонщикам придётся скорректировать стиль пилотирования на первом круге. Им придётся адаптировать стиль в том числе и для защиты шин – если слишком сильно атаковать в первых поворотах на холодных шинах, то это приведёт к гранулированию.

Я уважаю мнение гонщиков, но очевидно, что к новым шинам потребуется иной подход. Гонщики должны задуматься, что поведение шин, которые не разогреваются в термочехлах, отличается. Поэтому подход к прохождению круга выезда из боксов должен быть другим.

Конечно, в условиях прохладной погоды будет сложнее вывести шины в рабочий диапазон, но для этого нужно будет правильно проехать начало круга, первый сектор. В целом, мы увидели отличия только на первом секторе. Второй и третий сектора новые шины позволяли проезжать с таким же временем, как и шины, предварительно прогретые в термочехлах».