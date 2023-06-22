Вольфф: Команды многое упускают, отказываясь от Мика

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф продолжает искать варианты продолжения карьеры для Мика Шумахера на 2024 год и при каждом случае публично хвалит немецкого гонщика. На этот раз Тото подчеркнул вклад Мика в прогресс команды в первой половине сезона.

Тото Вольфф: «Я не очень понимаю, как мы найдём Мику место за рулём, поскольку каждый раз, когда мы начинаем хорошо о нём отзываться, то обязательно кто-то говорит о нём что-то негативное. Однако я всё равно продолжаю хвалить Мика, и именно это я и делаю.

Каждая команда имеет право самостоятельно принимать решения о составе, и я уважаю их контракты. Но, честно говоря, я считаю, что команды многое упускают, отказываясь от Мика.

Я считаю, что в прошлом году ему пришлось очень тяжело. Для успеха необходимо создать правильную среду, которая отличается для каждого гонщика, поскольку все люди разные. Тот, кто сможет создать такие условия для Мика, получит очень хорошего гонщика.

Здорово, что в лице Мика у нас есть поддержка зрелого и успешного гонщика Формулы 1. На некоторых европейских Гран При он работал на симуляторе по ночам, благодаря чему в субботу утром в нашем распоряжении были необходимые данные, что давало нам огромное преимущество.

Если Джордж или Льюис отравятся рыбой – хорошо, Льюис не отравится рыбой, но он может отравиться авокадо – то мы знаем, что у нас есть отличный гонщик на замену.

Как бы мне ни нравилась ситуация, когда Мик работает на симуляторе в интересах команды, я всё же предпочел бы, чтобы он сидел за рулём в настоящем кокпите и участвовал в гонках».