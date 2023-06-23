Фернандо Алонсо: Строллу не хватает стабильности

В восьми Гран При, уже прошедших в 2023 году, Фернандо Алонсо шесть раз поднимался на подиум, а его напарник по команде Aston Martin Лэнс Стролл ни разу не финишировал выше четвёртого места. Фернандо рассказал, в чём должен прибавить Лэнс, чтобы регулярно бороться за места в первой тройке.

Фернандо Алонсо: «Я знаю Лэнса с 2012 года – мы с ним встретились в Монреале на одном из мероприятий Ferrari, когда я выступал за эту команду, а он был участником их молодёжной Академии. Я считаю, что за рулём Лэнс демонстрирует скорость и самоотверженность. В начале этого сезона он выступал со сломанной рукой – на такое люди идут только, если испытывают настоящую страсть к своему делу.

В прошлом мы много раз видели проблески скорости Лэнса в дождевых квалификациях, в гонках, во время стартов, на первом круге – он демонстрировал выдающиеся результаты. Однако затем он не слишком хорошо проводил уик-энды. Причиной могла стать неудачная квалификация или что-то ещё, что влияло на итоговый результат.

Я думаю, что Лэнсу главное добиться стабильности выступлений каждый уик-энд. Это позволит ему сделать следующий шаг в карьере и регулярно бороться за места в первой пятёрке и зарабатывать очки, которые будут иметь значение в конце года.

Как я сказал, у него есть мотивация и приверженность делу. Вместе с продолжающимся развитием Aston Martin вопрос времени, когда Лэнс начнёт претендовать на большее».