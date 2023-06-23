FIA выпустила директиву, связанную с контролем расходов

Европейская пресса сообщает, что FIA выпустила новую техническую директиву TD45, которая позволит контролировать влияние внешних спортивных интересов на финансовую деятельность команд Формулы 1.

По информации La Gazzetta dello Sport, четыре команды – Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari и Aston Martin – привлекли внимание FIA, и федерация хочет получить дополнительные разъяснения, не была ли их деятельность, формально не связанная с Формулой 1, фактической работой над развитием машин.

Директива TD45 была выпущена для того, чтобы лучше контролировать деятельность команд в категории «Деятельность, не связанная с Формулой 1», в которую входят такие направления, как, например, проектирование лодок, велосипедов или дорожных машин.

Команды могут использовать потенциальную лазейку для того, чтобы переводить свой персонал в эти проекты и не учитывать соответствующие расходы в бюджетных ограничениях. Руководитель Alpine Отмар Сафнауэр уже несколько раз по ходу сезона высказывал беспокойство по этому вопросу.

У Red Bull Racing, Mercedes и Ferrari есть сторонние проекты, на финансирование которых не накладываются ограничения, поскольку они не связаны с Формулой 1. Mercedes и Red Bull Racing строят суда для регаты Кубок Америки, а Ferrari параллельно с Формулой 1 участвует в гонках на выносливость.

Благодаря директиве TD45, FIA сможет более тщательно изучить эти проекты и понять, не нарушают ли команды финансовый регламент.