Франц Тост: Ник де Вриз знает, как выигрывать гонки

Ник де Вриз остаётся одним из двух гонщиков, которые пока не заработали ни одного очка в этом сезоне. Руководитель AlphaTauri Франц Тост поддерживает своего гонщика и не сомневается, что Ник прибавит.

Франц Тост: «Я всегда говорил, что в наше время гонщикам гораздо сложнее дебютировать в Формуле 1. Почему? Потому, что в начале сезона они выступают на трассах, которые не знают.

Ник не знал трассы в Мельбурне, в Саудовской Аравии, в Майами, а в Баку вообще был этап со спринтом, и сразу после единственной тренировки состоялась квалификация. В результате гонщику очень сложно освоиться в Формуле 1.

Я говорил Нику, что он должен сохранять концентрацию и оставаться уверенным, поскольку мы все знаем, что он может хорошо делать свою работу. Он побеждал в Формуле 3 и Формуле 2, стал чемпионом мира в Формуле Е. Такие результаты означают, что де Вриз знает, как выигрывать гонки и титулы.

Ему просто нужно обрести уверенность, а наша команда должна предоставить ему хорошую машину».