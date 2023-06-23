Хэмилтон ждёт плотной борьбы с Алонсо и Максом

Льюис Хэмилтон надеется, что однажды трое чемпионов мира – он, Алонсо и Ферстаппен, смогут на равных бороться за титул – и предвкушает связанный с этим интерес.

Льюис Хэмилтон: «В Канаде мы втроём поднялись на подиум. Сражаться с этими парнями, добившимися невероятных успехов в своей карьере – это действительно здорово.

Я не знаю, была ли когда-нибудь в Формуле 1 подобная тройка лидеров. Мне кажется, что не было. Мы с большим уважением относимся друг к другу, мы не раз боролись на трассе и понимаем, что можем доверять.

Надеюсь, в какой-то момент наши машины станут ближе по скорости и мы сможем все вместе бороться за титул. Если мы трое устроим напряженную борьбу, это должно быть невероятно интересно».