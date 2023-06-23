Кристиан Хорнер: Команда должна поддержать Переса

Серхио Перес в трёх Гран При подряд не выходил в финал квалификации, а после этапа в Канаде его отставание от Макса Ферстаппена в личном зачёте выросло до 69 очков. После финиша воскресной гонки руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что команда должна поддержать своего гонщика.

«Серхио нужен один хороший уик-энд, чтобы вернуть уверенность в себе, – поделился мнением Хорнер. – Он провёл три сложных этапа, три неудачных субботы, после которых ему было сложно отыгрываться в воскресенье. Однако всего месяц или два назад мы видели, на что способен Серхио.

Как я сказал, ему нужно сильно провести уик-энд, чтобы вернуть уверенность в себе. У меня нет сомнений, что он вернётся».

Отвечая на вопрос, не лишится ли Серхио места в команде, Кристиан Хорнер сказал: «Он занимает второе место в личном зачёте и остаётся единственным гонщиком, кроме Макса, который выиграл две гонки в этом сезоне.

Команда просто должна поддержать Серхио в этот сложный для него момент времени. Я уверен, что вскоре он обретёт свою привычную форму».