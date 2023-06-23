Макс Ферстаппен: Титулы не удержат меня в Формуле 1

Фернандо Алонсо 41 год, и он не собирается завершать карьеру в Формуле 1, однако не все гонщики готовы столько лет провести в чемпионате. Макс Ферстаппен, которому сейчас 25 лет, в очередной раз дал понять, что не планирует слишком долго выступать в Формуле 1.

Макс Ферстаппен: «Некоторым людям нравятся гонки только потому, что это единственное, чем они занимаются. Я тоже люблю гонки, но в какой-то момент захочу заняться чем-то ещё, кроме Формулы 1. Я понимаю, что это вершина автоспорта и максимум, которого можно достичь, но всегда нужно видеть другие варианты.

Я уже выиграл два титула, но будет здорово выиграть ещё один и ещё один, но, глобально, между ними не будет отличий. Для меня это не тот стимул, чтобы вечно оставаться в Формуле 1.

Решение о карьере будет зависеть от того, смогу ли я и дальше продолжать себя мотивировать каждый год, когда календарь такой насыщенный, и приходится очень много времени проводить вдали от семьи и друзей.

Возможно, если я до сорока лет продолжу выступать в Формуле 1, то в один момент пойму, что слишком долго выступаю и провожу недостаточно времени с близкими. Поэтому большой вопрос, как долго я ещё буду оставаться в спорте».