После Гран При Канады команда AlphaTauri опустилась на последнее место в Кубке конструкторов, имея в своём активе всего два заработанных очка. Хельмут Марко рассказал, что такие результаты младшей команды не устраивают руководство Red Bull, но он рассчитывает на прогресс коллектива из Фаэнцы уже в этом сезоне.

Хельмут Марко: «Мы не удовлетворены результатами AlphaTauri, как и сама команда. Однако их главная задача по-прежнему заключается в том, чтобы обучить наши молодые таланты и помочь им сделать следующий шаг вперёд. Это хорошо работало в прошлом и всё ещё работает в настоящем, что мы видим на примере Юки Цуноды, несмотря на скудные результаты.

Мы надеемся, что AlphaTauri прибавит в этом году. Что касается будущего, то мы планируем расширение сотрудничества с Red Bull Racing, чтобы более эффективно использовать ресурсы. Разумеется, оно будет происходить в рамках регламента. Мы планируем, что часть команды переедет в Англию».

Комментируя результаты Серхио Переса в последних Гран При, Хельмут Марко дал понять, что мексиканскому гонщику не стоит беспокоиться о своём месте в команде: «Он выполняет ту работу, которую мы от него ожидаем. Серхио должен помочь нам выиграть Кубок конструкторов, и текущее положение в командном зачёте подтверждает, что он всё делает правильно. Он также показал, что может выигрывать гонки, когда находится на пике формы.

У нас не возникает вопроса, достаточно ли Серхио хорош. Это Макс Ферстаппен становится всё лучше и лучше, и ему сложно найти альтернативу. Есть ли кто-то, кто сможет прямо сейчас на равных противостоять Максу? Честно говоря, я таких гонщиков не вижу».