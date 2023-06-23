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Автоспорт

Mumtalakat станет крупнейшим акционером McLaren

Mumtalakat станет крупнейшим акционером McLaren

По информации Sky News, сегодня государственный инвестиционный фонд Бахрейна Mumtalakat выкупит долю в McLaren Group, принадлежащую государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

Речь идёт о привилегированных акциях McLaren Group, в которую входят McLaren Racing и ещё несколько компаний.  В результате Mumtalakat станет крупнейшим акционером McLaren.

В Sky утверждают, что Mumtalakat, скорее всего, потребуются дополнительные инвестиции в ближайшие месяцы, поскольку в McLaren стремятся улучшить свой баланс.

Источник:www.f1news.ru

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