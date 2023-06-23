Палмер: Справедливо ли был оштрафован Норрис?

Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата, рассуждает о том, справедливым ли был штраф, наложенный по ходу Гран При Канады на Ландо Норриса, да ещё с формулировкой «за неспортивное поведение».

Когда из-за аварии Джорджа Расселла в 9-м повороте на 11-м круге Гран При Канады на трассу выехал автомобиль безопасности, пелотон ещё не успел растянуться, и почти все гонщики (а они в основном стартовали на шинах средней жёсткости) были готовы ехать в боксы, чтобы поменять резину.

Перед гонкой команды рассматривают множество различных тактических сценариев и их вариаций, в том числе и тех, что предполагают появление сейфти-кара на том или ином круге.

Но составить абсолютно точный прогноз невозможно, поскольку вы не знаете, на какой позиции окажетесь, кто из соперников будет вокруг, и какие у них будут планы, поэтому стратегам надо уметь принимать решения буквально на ходу. Но наиболее очевидным решением было ехать в боксы за комплектом жёсткой резины, которая в теории могла позволить доехать до финиша.

Поскольку многие поступили именно так, на пит-лейн творился бедлам, в том числе некоторые команды проводили двойные пит-стопы, после чего небезопасно выпускали машины из боксов, после чего пришлось вмешиваться стюардам.

Они расследовали два таких случая. Один между Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо, а другой – между Ландо Норрисом и Алексом Элбоном. В итоге никто наказан не был.

Первый случай из-за действий Алонсо выглядел довольно драматично, поскольку испанец ударил по тормозам, агрессивно маневрировал на пит-лейн, к тому же сделав характерный жест рукой, когда по радио делился с командой своим недовольством. Хотя на самом деле в этом эпизоде выпуск машины Льюиса на трассу был, вероятно, на грани фола, по-моему, в Mercedes всё рассчитали идеально.

Хэмилтон выехал из боксов перед Алонсо и должен был вполне безопасно вернуться на трассу ещё до того, как Фернандо сбросил скорость. Всё происходило почти одновременно, и логично, что стюарды обратили внимание на этот эпизод, но я считаю, что агрессивно виляя, коварный Алонсо пытался добиться, чтобы Хэмилтон получил штраф. К сожалению, в современной Формуле 1 подобные случаи происходят всё чаще.

Впрочем, Алонсо тоже можно понять, ведь он надолго застрял позади машины Mercedes, хотя его Aston Martin была способна на отличную скорость.

Разбирая эпизод с Норрисом и Элбоном, стюарды были в более сложном положении, чем в случае с гонщиками лидирующей группы. Ландо, выезжая из боксов McLaren, сделал это не слишком быстро, из-за чего его машина оказалась совсем близко от Williams Элбона, чьи механики действовали очень чётко.

В Монреале узкий пит-лейн, и по всей его длине стояли бригады механиков в ожидании своих машин, поэтому Норрису пришлось непросто, когда он выехал из боксов McLaren, и ему ещё повезло, что Элбон замедлился, что позволило избежать контакта.

Если бы Алекс этого не сделал, думаю, что машины вполне могли столкнуться, и тогда команда McLaren была бы оштрафована за небезопасный выпуск Норриса, но я немного удивился, что Ландо не наказали.

В подобных ситуациях гонщика обычно предупреждают о трафике на пит-лейн, а потом ты должен смотреть в зеркала заднего вида, чтобы понять, насколько близко находится другая машина.

Вины гонщика в подобных ситуациях вообще нет, но когда на пит-лейн начинается суета, командам очень сложно оценивать интервалы между машинами, но обычно за это выписывают 5-секундный штраф, что мы видим довольно часто.

В том эпизоде Норрису повезло, но вместо этого несколько позже стюарды его всё-таки наказали за «неспортивное поведение». Они сочли, что перед въездом на пит-лейн Ландо замедлился, чтобы дать команде время обслужить машину Оскара Пиастри, поскольку, когда на трассе был автомобиль безопасности, в McLaren решили провести двойной пит-стоп.

Гонщик примерно представляет, на каких кругах его могут позвать в боксы, но как только на трассу выезжает автомобиль безопасности, он тут же начинает думать о тактике гонки. Норрис знал, что едет позади Пиастри, поэтому затеял тонкую игру, просто сдерживая свой темп по дороге к въезду на пит-лейн, на выходе из 10-го поворота, при этом сдерживая машины Шарля Леклера и Элекса Элбона, ехавшие за ним.

Задачу Норрису осложняло то, что когда выехал автомобиль безопасности, его McLaren была не так уж далеко от пит-лейн, и он уже не мог действовать более тонко. В итоге ему пришлось замедлиться на обратной прямой, что сделало его действия ещё более очевидными.

Формально стюарды квалифицировали их правильно, когда вынесли свой вердикт, но я удивлён, что они решили оштрафовать гонщика, хотя подобные вещи происходят регулярно. В то самое время в нескольких машинах позади то же самое сделал гонщик Ferrari Карлос Сайнс.

Сайнс был всего в двух машинах позади своего напарника, Шарля Леклера, когда выехал дирекция гонки выпустила на трассу автомобиль безопасности, и его первая реакция была такой же: он замедлился, пытаясь создать себе некий интервал – это ещё до того как он понял, что ни одна из машин Ferrari на пит-стоп не поедут.

Норрис был наказан за то, что ехал слишком медленно, но Сайнс вообще-то сбросил скорость, чтобы увеличить интервал до машины Леклера, которому в свою очередь пришлось замедлиться из-за Норриса. С моей точки зрения, это только подчёркивает неоднозначность решения стюардов наказать Ландо – мне кажется, это не совсем последовательно и излишне строго.

Возможно, в той ситуации Норрису просто не повезло, хотя с другой стороны, и повезло, что его не оштрафовали за эпизод с Элбоном на пит-лейн. Остаётся только посочувствовать Ландо, который порадовал несколькими обгонами на позднем торможении, реально украсившими гонку, причём он был едва ли не единственным гонщиком, кому по ходу Гран При удавалось отыгрывать позиции, даже когда он оказывался в «поезде DRS».

Из-за штрафа Норрис откатился с 9-го места, на котором финишировал, на 13-е и не заработал очков. После финиша он был очень расстроен, и его можно понять.

Поскольку автомобили безопасности в наше время выезжают на трассу всё чаще, я уверен, что в будущем ситуаций, подобной тем, что в видели в Монреале, будет всё больше. Гонщики понимают, что избежать лишних потерь времени в боксах они смогут, только если будут действовать похожим образом. В общем, будет интересно посмотреть, как будут действовать стюарды после этой канадской истории.