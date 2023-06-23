Риккардо помогает Ford вернуться в Формулу 1

В 2026-м Ford станет партнером Red Bull в Формуле 1, стороны уже готовятся к этому, развивая совместную программу. Руководитель спортивного отделения Ford Марк Рашбрук заявил в интервью Speedcafe, что Даниэль Риккардо участвует в ней в роли консультанта.

Марк Рашбрук: «Даниэль Риккардо – уникальная личность, фантастический человек, энергичный и целеустремлённый. Он помогает нам лучше узнать современную Формулу 1 по мере нашего возвращения в этот спорт.

Даниэль взаимодействует с нашей компанией, с нашим руководством, с нашими сотрудниками. Он бывал на нашей базе в Дирборне, мы много общались во время Гран При Австралии, с тех пор мы проводим с ним ещё больше времени и будем продолжать это делать».