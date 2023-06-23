Тото Вольфф: В 2024-м машина значительно изменится

В Mercedes планируют внести фундаментальные изменения в проект машины для сезона 2024 года. Руководитель команды Тото Вольфф рассказал, что предварительные расчёты показали, что это можно сделать, не нарушив финансовый регламент.

«Мы создали огромное подразделение в финансовом отделе из 46 человек, которые контролируют все наши расходы, вплоть до последнего винтика, – рассказал Тото Вольфф во время этапа в Монреале. – Мы контролируем расходы на протяжении всего года, что позволяет выделять ресурсы на различные проекты.

В прошлом и в этом году мы потратили меньше, чем разрешено, и учитывая планы разработки на следующий год, в значительной степени находимся на правильном пути.

Мы постоянно изучаем особенности машины, и в следующем сезоне внесём в конструкцию фундаментальные изменения, но на них потребуются не столько денежные затраты, сколько часы работы в аэродинамической трубе».