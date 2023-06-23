В Ferrari готовят технические новинки к Сильверстоуну

Итальянская пресса сообщает, что на базе Ferrari в Маранелло готовят серьёзные обновления машины SF-23.

По информации издания Formu1a.uno, речь идёт о новом днище, переднем антикрыле и воздуховодах задних тормозов. В команде планируют провести предварительную обкатку новинок в следующий вторник на своей трассе во Фьорано.

Ожидается, что эти новинки будут установлены на машины Шарля Леклера и Карлоса Сайнса на Гран При Великобритании в Сильверстоуне, который пройдёт 7-9 июля. В Скудерии не хотят ставить обновления в Австрии, поскольку это этап со спринтом, и для их оценки в распоряжении команды будет только одна часовая пятничная тренировка.

Соперники Ferrari из Mercedes и Aston Martin представили заметные новинки на этапах в Монако и Монреале соответственно. Фактически, обновления в Сильверстоуне станут ответом итальянской команды своим прямым конкурентам.