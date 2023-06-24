112 лет назад родился Хуан-Мануэль Фанхио

24 июня 2023 года в мире Формулы 1 вспоминают Хуана-Мануэля Фанхио, родившегося в этот день 112 лет назад, и на официальном сайте чемпионата появилась статья британского журналиста Дэвида Тремейна, посвящённая знаменитому аргентинцу.

Автор не просто перечисляет этапы биографии Фанхио и его спортивные достижения, но старается объяснить, почему имя этого гонщика овеяно легендами, а память о нём сохраняется и сейчас, хотя карьеру он завершил 65 лет назад, и уже прошло почти три десятилетия со времени его ухода в мир иной.

Молодые болельщики могут быть не в курсе, чем этот человек, дебютировавший в Формуле 1 в возрасте 38 лет и принявшем участие всего в 51 Гран При, заслужил такой почёт. Достаточно сказать, что в 24-х из них Фанхио одержал победу и с 1951-го по 1957 гг. выиграл пять титулов.

Этот рекорд продержался 46 лет – только в 2003-м Михаэль Шумахер стал первым, кому удалось его перекрыть. А вот другой показатель так и остаётся недостижимым и не исключено, что останется навсегда: Фанхио первым пересекал линию финиша в 47,06% случаев.

Он родился в 1911 году в городе Балькарсе в семье потомка итальянского иммигранта Лоретто Фанхио, зарабатывавшего покраской домов, у которого было шестеро детей. Хуан-Мануэль стал четвёртым.

Популярность на родине к будущему пятикратному чемпиону мира пришла в в 30-е и начале 40-х, когда он очень здорово выступал в многодневных супермарафонах, маршрут которых проходил по всей Южной Америке, а дистанция могла доходить почти до 10 тысяч км. Разумеется, это были чрезвычайно опасные соревнования, но зато Хуан-Мануэль получил завидную закалку.

В конце 40-х тогдашний президент Аргентины Хуан Перон, который был поклонником автоспорта, лично распорядился отправить нескольких лучших гонщиков участвовать в американских и европейских чемпионатах, и вполне логично, что в их число вошёл и Фанхио, хотя ему уже было без малого 40 лет.

В 1950-м, в дебютный год Формулы 1, он стал вице-чемпионом, не так уж много уступив Джузеппе Фарине, также выступавшем за Alfa Romeo, а в следующем сезоне выиграл свой первый титул. В 1952-1953 гг. на трассах чемпионата доминировал гонщик Ferrari Альберто Аскари, но надо подчеркнуть, что сезон 52-го года Фанхио пропустил из-за довольно тяжёлой травмы.

Но с 1954-го по 1957-й аргентинцу по прозвищу El Maesto не было равных, и за этот период он успел поменять три команды, выступал за Maserati, Mercedes и Ferrari.

Его лучшей гонкой считается Гран При Германии 1957 года, проходивший на старом Нюрбургринге. О ней мы уже рассказывали, поэтому лишь добавим, что после финиша он признал, что ещё никогда ему не приходилось так выкладываться: «И я не хочу повторять этот опыт».

Вот что Фанхио говорил о роли гоночного мастерства: «Если всё идёт хорошо, гонщик просто ещё один элемент. Но если машина неважная, то на передний план выходят по-настоящему хорошие и сильные гонщики. Как и в жизни, успеха в автоспорте добиваются те, у кого твёрдый характер».

Хуан-Мануэль Фанхио завершил карьеру посреди сезона 1958 года, когда ему было уже 47. По его словам, чемпионам, актёрам и диктаторам надо сходить со сцены, когда они на вершине славы.

На трассе его отличала невероятная уверенность в себе и агрессивный стиль пилотирования, однако при этом он всегда оставался джентльменом. За рулём гоночной машины он не всегда был самым быстрым – те же Аскари, Хоторн или Стирлинг Мосс не уступали ему в скорости, однако сэр Стирлинг всегда считал его лучшим гонщиком в мире.

«У него не было удачных и неудачных дней, хороших или плохих кругов. Он всегда был неизменно быстрым, – вспоминал Мосс. – Возможно, какие-то гонщики лучше него проходили отдельные повороты или были сильнее в чём-то ещё, но в конечном итоге – а важно именно это – когда начиналась серьёзная борьба, он всегда выходил победителем.

Правда и то, что у него всегда была лучшая машина, но ты сам хозяин своей удача. Причина, из-за которого у него были лучшие машине, заключается в том, что он был лучшим гонщиком!»