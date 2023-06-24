Алекс Элбон: Мы уже давно не обновляли машину

Алекс Элбон, в последний раз заработавший очки на майском Гран При Майами, рассказал, что команда давно не привозила технических новинок. В Williams готовят крупные обновления к Гран При Великобритании, и Алекс рассчитывает, что они помогут решить проблему с балансом FW44.

Алекс Элбон: «Все команды дорабатывают машины, а у нас уже давно не было серьёзных обновлений. Баланс машины – слабое место, но есть и другие не столь очевидные проблемы, которые необходимо исправить в первую очередь.

Мы сошлись на том, что следующие новинки будут направлены на улучшение характеристик машины в поворотах. Надеюсь, обновления позволят нам прибавить в этом компоненте. На некоторых трассах эта проблема серьёзно мешает, как в скоростных и узких шиканах Монреаля. Нам не удаётся найти компромисс в настройках, что только усугубляет ситуацию».