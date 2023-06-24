Чжоу был среди особых гостей шоу дома Dior в Париже

Вполне возможно, что Гуаньюя Чжоу вскоре тоже будут считать одним из главных модников Формулы 1, хотя пока эту нишу прочно занимают Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Вероятно, вовсе не случайно китайский гонщик Alfa Romeo оказался среди особых гостей модного показа, который вчера в Париже проводил дом Dior.

«Гуаньюй Чжоу поменял гоночную трассу на подиум в качестве одного из специальных гостей нашего показа, проходившего в пятницу в Париже, где демонстрировалась мужская коллекция, созданная модельером Кимом Джонсом для лета 2024 года», – прокомментировала пресс-служба дома Dior, поделившись в социальных сетях фотографией Чжоу в довольно оригинальном, но весьма элегантном одеянии.