Физикелла: Жаль, что я не отпраздновал первую победу

Весной этого года исполнилось ровно 20 лет со дня первой победы Джанкарло Физикеллы в Формуле 1, хотя болельщики со стажем помнят, что это была странная история, потому что победу итальянскому гонщику Jordan присудили спустя несколько дней после того дождевого и изобиловавшего происшествиями Гран При Бразилии.

На подиуме в Интерлагосе Джанкарло стоял на второй ступени, потому что в тот момент считалось, что когда гонка была остановлена красными флагами, в лидеры вышел Кими Райкконен. Однако затем итоги были пересмотрены, и победителем объявили Физикеллу.

Вот как 50-летний ветеран автоспорта вспоминает об этом сейчас.

«Позади было больше 75% гонки. В тот момент я обогнал Кими и лидировал, – рассказал итальянец, принимая участие в подкасте Beyond the Grid. – Почти сразу после этого произошла очень серьёзная авария, в которую сначала попал Марк Уэббер (в том сезоне выступавший за Jaguar Racing), а затем и Фернандо Алонсо.

Авария была жуткая. Было решено остановить гонку красными флагами, потому что мы проехали уже более 75% дистанции. Но по ошибке победу отдали Кими. Однако я, но прежде всего моя команда была уверена, что победителями были мы. Мы опротестовали результаты, и через несколько дней в FIA осознали проблему и вернули мне победу.

А спустя две недели в Имоле мне отдали и кубок. Но немного жаль, что я не смог отпраздновать мою первую победу на вершине подиума».

Всего в активе Джанкарло три победы, хотя, наверное, их могло быть и больше, ведь он всегда считался быстрым и искусным гонщиком, однако, по его словам, за 14 лет карьеры в Формуле 1 ему не очень везло.

«Я в этом уверен больше, чем кто-либо, потому что я знаю, что со мной происходило, – рассказал 50-летний итальянец, принимая участие в подкасте Beyond the Grid. – Большинство сезонов, что я провёл в Ф1, я был в командах, не претендовавших на победы. А в 2005-м и 2006-м, когда я попал в сильную команду, в Renault, моим напарником стал Фернандо Алонсо.

Моей дебютной гонкой за Renault был Гран При Австралии, и там я выиграл поул, а затем победил, после чего сказал себе: «Это мой год!» Но сразу после этого, уже во второй гонке, мне помешали технические проблемы, и в итоге я заработал недостаточно очков, чтобы бороться за победу в чемпионате. А когда дела складываются вот так, ты должен работать на команду и на своего напарника».

Руководителем Renault F1 тогда был Флавио Бриаторе, который попросил Физикеллу помочь Алонсо выиграть титул.

«Всё было именно так, – вспоминает Джанкарло. – Но поскольку я профессиональный гонщик, то я сказал: «Я к вашим услугам. Я работаю на вас, на команду, на Фернандо. Давайте выиграем Кубок конструкторов». И мы его выиграли дважды – в 2005-м и в 2006-м.

Результаты Фернандо меня впечатляют и сейчас. Но я знал, что он добьётся успехов в Aston Martin, потому что в курсе, какой он быстрый гонщик. Скорость у него осталась на прежнем уровне, но опыта намного больше, чем раньше. Сейчас Фернандо переживает один из лучших моментов его карьеры и в этом году благодаря хорошей машине может выиграть несколько гонок. Я рад за него и желаю ему всяческих успехов.

Если говорить о возрасте, то на своём опыте я знаю, что скорость остаётся примерно на прежнем уровне. Я тоже всё ещё быстрый и могу проходить круги с таким же временем, как и лучшие гонщики. Вот только усталость по ходу смены чувствуется сильнее. И мне сложнее выдерживать двойные или тройные смены в Ле-Мане, чем ещё несколько лет назад. Тем не менее, я рад, что мне это по-прежнему под силу.

Из всех моих напарников Фернандо был самым сильным. Он одинаково хорошо справлялся с делом во всех обстоятельствах: и когда сцепление было неважным, и когда оно было на хорошем уровне. Он был очень стабильным и собранным, почти не допускал ошибок и умел правильно выстраивать радиообмен с командой.

Кроме того, он занимался и политическими играми, но это тоже часть работы. У него были очень сильные позиции в команде. Бриаторе был его менеджером, при этом одним из наиболее крупных спонсоров Renault F1 была испанская компания Telefonica. Но я не хочу сказать, что он был в более благоприятном положении по сравнению со мной, однако как только ты теряешь шансы на победу в чемпионате, ты должен работать на команду и на напарника.

Мы с Фернандо отлично сотрудничали. Делились телеметрией, идеями, вместе решали проблемы, связанные с машиной. Перед гонкой иногда играли в карты с Флавио и нашими тренерами. Это было очень весело! Для общей атмосферы в коллективе всегда важно наладить хорошее сотрудничество и дружеские отношения с напарником.

На трассе такой напарник, как Фернандо, задавал ориентиры, или он мог ориентироваться на моё время на круге – мы всегда помогали друг другу найти предел».