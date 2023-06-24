Фонд RedBird намерен приобрести долю в Alpine F1

Alpine F1 ведёт переговоры с крупным американским фондом RedBird Capital Partners, который намерен приобрести долю в команде и стать её миноритарным инвестором.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, а также пишет европейская пресса со ссылкой на источники, близкие к руководству фонда. О завершении сделки может быть объявлено уже 26 июня, но это оптимистический сценарий, поскольку нельзя исключать, что стороны всё-таки не смогут достичь окончательных договорённостей.

Фонд RedBird раньше не занимался инвестициями в автоспорт, но активно вкладывал немалые средства в другие спортивные проекты, как в Америке, так и Европе, в частности, ему принадлежит итальянский футбольный клуб «Милан». Судя по всему, интерес к Формуле 1 руководство фонда начало проявлять в связи с бурным ростом популярности чемпионата мира в США.