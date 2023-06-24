Хюлкенберга тревожит ситуация в немецком автоспорте

Нико Хюлкенберг считает, что в последние годы немецкий автоспорт оказался в неблагоприятном положении, и часть ответственности за это лежит на Формуле 1.

В 90-е и «нулевые» популярность Формулы 1 в Германии росла стремительными темпами благодаря славе Михаэля Шумахера, выигравшего семь титулов, затем наступила эра Себастьяна Феттеля, который четыре раза побеждал в чемпионате мира. И практически всё это время в Формуле 1 выступали представители Германии.

А в 2023 году Хюлкенберг, выступающий за Haas – единственный немецкий гонщик, оставшийся в основных составах команд, и вероятность, что ситуация в ближайшей перспективе изменится, невелика. Конечно, есть ещё Мик Шумахер, но в этом сезоне он выполняет обязанности резервного пилота Mercedes, и вовсе нет гарантий, что в будущем он вернётся за руль боевой машины.

«Конечно, жаль, что сейчас Германия, похоже, сдала позиции, – заявил 35-летний Нико в интервью F1-insider. – К сожалению, в следующем поколении немецких гонщиков, совсем мало тех, кто может пробиться в Ф1. Во времена моей юности картина была иной.

Но в настоящее время автомобильная индустрия Германии – не более чем призрак того, что было в прошлом, и её уже не считают гордостью нации. Это связано с проблемами экологии и климата, что также оказывает негативное влияние на автоспорт.

При этом чемпионат мира – явление очень масштабное, однако добиться перемен к лучшему невозможно быстро, на это уйдут годы. Но Формула 1 должна занимать в этом плане более активные позиции».

В 2026 году в Формуле 1 дебютирует заводская команда Audi, немецкая компания заключила стратегический альянс с Sauber Motorsport, и подготовка уже идёт полным ходом. Конечно, есть определённые надежды, что это вызовет новый рост интереса к Ф1, в том числе на возвращение в календарь чемпионата немецкого этапа.

«Я просто живу сегодняшним днём, меня это в полной мере устраивает, – ответил Хюлкерберг, когда его об этом спросили. – В 2026 году мне будет уже 38 лет. И в настоящее время я предпочитаю не заглядывать так далеко в будущее».