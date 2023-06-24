Лэнс Стролл: Мне не хватает уверенности в машине

Лэнс Стролл занимает восемнадцатое место в личном зачёте, имея в активе только три заработанных очка – на десять меньше, чем у напарника Себастьяна Феттеля. Канадский гонщик Aston Martin объясняет свои невысокие результаты неуверенностью в машине.

Лэнс Стролл: «Мы постоянно учимся, но мне нужно добиться того, чтобы чувствовать себя комфортнее в машине. Я не до конца уверен в машине, не могу предсказывать её реакцию на мои действия, поэтому мне не хватает точности в пилотировании.

Мы работаем над исправлением ситуации, чтобы ко мне вернулась уверенность, которая была в прошлом и позапрошлом году, когда машина была более предсказуемой, и я чувствовал себя комфортнее за рулём. В данный момент мне достаточно сложно, но мы продолжаем работать с инженерами, чтобы всё исправить.

Машина кажется жёсткой. Возможно, это связано с настройками, но я не знаю, поскольку не пилотировал другие машины. Определённо пилотировать сложнее, чем в последние несколько лет – важно добиться правильного баланса и найти ритм».