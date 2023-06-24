Маффей: Я бы запросил не 20 миллиардов, а намного больше

Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media, объяснил, почему в планы корпорации не входит продажа Формулы 1, а если бы она и решила в будущем расстаться с таким активом, то не за $20 миллиардов, а запросила бы за него намного больше.

Именно такая сумма называлась, когда появились слухи, что в начале года государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии якобы приценивается к Формуле 1. При этом в своё время контроль над чемпионатом достался Liberty за $4,2 миллиарда.

«Если наша корпорация продаёт одно из своих подразделений, мы платим корпоративный налог, после чего любой доход, с которого мы его заплатили, распределяется среди наших акционеров, и они также платят с него налог, – рассказал Маффей, принимая участие в подкасте Walker Webacst. – Если бы мы и собрались расстаться с Формулой 1, то выделили бы её в отдельную компанию и выждали бы достаточное время.

Сейчас у нас нет ни планов, ни намерений её продавать – этот актив может быть продан в будущем, когда не надо будет платить корпоративный налог. Я хочу сказать, что сегодня структура нашей корпорации такова, что мы не станем ничего продавать.

Я уже говорил, что саудовцы – наши партнёры в ряде проектов: в их стране проходит гонка, а компания Aramco – наш спонсор. Но они никогда не вели с нами переговоры о приобретении Формулы 1. И, честно говоря, $20 миллиардов не была бы привлекательной ценой. Я бы запросил намного больше! У нас большие планы на будущее».