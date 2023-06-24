Pirelli и Bridgestone – два конкурента в борьбе за контракт

Компания Bridgestone подала заявку на участие в тендере, победитель которого получит право стать официальным поставщиком гоночной резины для команд Формулы 1 в 2025-2027 гг., и мы об этом рассказывали.

В FIA подтвердили, что приняли заявки не только от Pirelli, сотрудничающей с чемпионатом мира уже 13 лет, но и от японских шинников. В своё время у Bridgestone был накоплен весьма богатый опыт, ведь в новейшей истории Формулы 1 был довольно длительный период, когда эта компания была официальным поставщиком резины – сначала наряду с Michelin, а с 2007 года – монопольным. Но так было только до 2010-го, после чего чемпионат перешёл на резину Pirelli.

С другой стороны, Формула 1 с тех пор сильно изменилась, иными стали нагрузки на шины, машины прибавили в весе почти на 200 кг, двигатели стали намного более мощными, а время прохождения кругов сократилось в среднем на две секунды. По мнению экспертов, на которых ссылается немецкое издание Auto Motor und Sport, всё это привело к росту нагрузок примерно на 50%.

В FIA подтвердили, что обе компании допущены к участию в тендере, т.е. у федерации нет сомнений в их способности производить шины необходимого качества и в требуемом количестве. На следующем этапе Pirelli и Bridgestone представят Формуле 1 свои коммерческие предложения. Ориентировочно речь идёт о суммах от 50 до 100 миллионов долларов, которые шинники отнесут к расходам на спонсорство и маркетинг.

Но финансовая сторона дела, хоть и важна, но не является единственным определяющим фактором. Главным всё-таки остаётся качество резины и способность шинников заниматься модернизацией своей продукции. Как подчеркнул Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli, итальянская компания на протяжении 13 лет делала всё, о чём её просили: «Мы не просто поставщик, но ещё и партнёр, который гарантировано выполнял все пожелания Формулы 1».

Итальянской компании действительно не раз приходилось всё начинать практически с нуля, разрабатывать новые конструкции шин и составы резины. В том числе так было в 2017 году, когда чемпионат переходил на более широкую резину, а затем в 2022-м, когда её размерность была увеличена с 13 дюймов до 18-ти. А теперь предполагается очередной переход, на этот раз на шины, которым не требуется предварительный прогрев при помощи электрических термочехлов.

Кроме того, какие-то усовершенствования регулярно вносились практически по ходу каждого сезона – в соответствии с пожеланиями и команд, и организаторов чемпионата. В Pirelli на Формулу 1 работают около 1000 сотрудников, кто-то на постоянной основе, кто-то подключается время от времени. Среди них 200 инженеров.

Часто бывало так, что у Pirelli было не так уж много времени для реакции на запросы Формулы 1. Обычно это всего восемь или девять месяцев, поскольку каждый год модернизированные шины, предназначенные для следующего сезона, надо было омологировать к 1 сентября. Только в случае с 18-дюймовой резиной времени в их распоряжении было несколько больше – шинники получили дополнительные пять месяцев для выполнения этого заказа.

«Благодаря работе с виртуальными моделями мы смогли ускорить все процессы примерно на 30%, в том числе и потому, что нам приходится производить меньше опытных образцов шин, прежде чем мы получим окончательный результат. Многие задачи решаются заранее благодаря симуляторам», – добавил Изола.

При этом на расходную часть программы Pirelli также влияет тот факт, что производством резины для Формулы 1 занимаются два завода – один в Румынии, второй в Турции. Оба выпускают шины абсолютного одинакового качества. По словам Изолы, это позволяет в любой момент обеспечить бесперебойную поставку резины, даже если на одном из заводов возникают какие-то проблемы.

Отдельный предмет гордости итальянской компании – экологическая сертификациия FIA высшего уровня (три звезды).

В общем, любой шинной компании мира, если она всерьёз намерена занять место Pirelli, придётся решать множество сложнейших задач. Разумеется, в Bridgestone всё это понимают и составили все необходимые расчёты. Но теперь обеим компаниям остаётся только ждать решения FIA и Формулы 1.

Конкретный срок, когда это решение должно быть принято, не назван, но понятно, что чем быстрее это произойдёт, тем будет лучше для шинников, особенно для японских, ведь если выбор падёт на них, то они должны будут очень быстро создать новые шины и наладить их производство, при том что у них нет того опыта, который есть у Pirelli.

Причём в короткие сроки надо будет выполнить две программы, поскольку сначала надо будет разработать резину для 2025 года, а затем – для 2026-го, когда Формула 1 перейдёт на машины нового поколения.