Стефано Доменикали: Новые двигатели будут громче

В 2014 году Формула 1 перешла с атмосферных двигателей V8 на турбированные силовые установки V6, объёмом 1,6-литра. Эти двигатели работают гораздо тише предшественников, что не понравилось многим болельщикам.

Со временем все привыкли к новому звуку, но в 2026-м, когда команды перейдут на новое поколение силовых установок, звук двигателя станет громче. Это пообещал руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали в интервью австралийской радиостанции 3AW.

«Намерение состоит в том, чтобы звук новых двигателей стал громче, поскольку звук – часть наших эмоций, – заявил Доменикали. – Именно этого хотят наши болельщики, и мы обязаны им это обеспечить».

Отвечая на вопрос, возможен ли в будущем переход Формулы 1 на полностью электрические силовые установки, Стефано Доменикали дал чёткий ответ: «Нет, совершенно точно нет.

У нас должен быть другой звук – музыка для моих ушей. Когда в Формуле 1 были двенадцатицилиндровые двигатели, они звучали совсем иначе – очень громко. Постепенно мы перешли на десять цилиндров, потом на восемь, сейчас на шесть, но дальнейшего снижения не будет.

Ситуация изменилась, но наши силовые установки останутся гибридными в будущем».