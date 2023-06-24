В Red Bull анализируют, кто может заменить Переса

Хельмут Марко намекнул, что на предстоящих шинных тестах Pirelli в Сильверстоуне они будут внимательно присматриваться к Даниэлю Риккардо, чтобы понять, на что австралиец способен.

Автоспортивный консультант Red Bull не стал развивать свою мысль, но пресса усмотрела в его словах некий намёк на то, что Риккардо может сменить в команде Серхио Переса. Тем более, сам Даниэль, в этом году в основном работающий на симуляторе, не скрывает, что хочет снова выступать за Red Bull Racing.

«После Сильверстоуна Риккардо будет три дня пилотировать нашу машину на тестах, организованных Pirelli. И тогда мы сможем оценить, на что он реально способен», – цитирует Марко британская газета Express.

Кроме того, 80-летний австриец также сказал несколько слов о перспективах Переса: «Он в любом случае выступает за нас дольше, чем изначально планировал. Мы просто должны думать о том, кто его сменит, и изучать все возможные варианты».

На трёх этапах подряд Перес по тем или иным причинам не смог пройти в финал квалификации, что, разумеется, сказывалось на результатах гонок. И теперь Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате с преимуществом в 69 очков и вряд ли опасается, что напарник может составить ему серьёзную конкуренцию, хотя мексиканец занимает вторую строчку личного зачёта.