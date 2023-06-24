Вассёр: В Канаде мы сделали ещё один шаг вперёд

Фредерик Вассёр считает, что благодаря комплексу обновлений, подготовленных Ferrari ещё к испанскому этапу чемпионата, команде удалось значительно продвинуться вперёд в работе с машиной SF-23, и результаты Гран При Канады это подтвердили.

«Цель новинок, представленных в Барселоне, была в том, чтобы поведение машины стало более стабильным, и ею стало легче и комфортнее управлять, – приводит слова руководителя Скудерии газета AS. – Испанский уик-энд сложился несколько хаотично, но мы всё-таки смогли продвинуться, а в Канаде сделали следующий шаг вперёд, поскольку уже лучше понимаем особенности SF-23.

Всё это очень небольшие улучшения, которые складываются из различных факторов. Иногда правильный подход к использованию новинок более важен, чем сами новинки. Но прежде всего мы должны поработать с машиной на разных трассах и со всеми составами резины. Мы продолжим её модернизацию и привезём в Австрию ещё рад обновлений, но я не сторонник внедрять их крупными комплексами.

При этом я стараюсь защищать своих гонщиков и хорошо понимаю их, когда они выбираются из машины после неудачного выступления: если их спросить о тактике, они всегда скажут, что недовольны. Я уверен, что Макс Ферстаппен тоже не всегда и не всем доволен, его тоже могут не устраивать настройки или тактика, ведь в нашем спорте всегда хочется добиться большего.

Меня радует, когда Карлос и Шарль подходят и объясняют, что именно надо улучшить, в том числе и в их работе. Они всегда первые берут на себя ответственность.

С моей стороны было бы неправильно говорить, что мы прогрессируем, потому что я стал руководителем команды. Я постепенно продвигаюсь вперёд в работе по изучению наших слабых мест, в понимании того, что нуждается в улучшении.

Если посмотреть со стороны, может показаться, что мы умеем быть достаточно гибкими, когда ту или иную проблему нужно решить быстро. Но реальность бизнеса такова, что если вам нужно немного скорректировать курс всего корабля, то тут особая гибкость не нужна. Например, если мы хотим пригласить на работу какого-то специалиста, то речь идёт о нескольких годах.

Несколько недель назад я подписал контракт с одним высококлассным профессионалом, который перейдёт в нашу команду в 2025 году, чтобы работать над машинами 2025-го и 2026 гг. Но если не сделать этого уже сейчас, то эффект от его приглашения будет отложен на ещё более долгий срок».