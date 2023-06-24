Видео: Парад победителей Ле-Мана в Маранелло

О том, как в Маранелло чествовали гонщиков Ferrari, выигравших «24 часа Ле-Мана», мы рассказывали, но теперь пресс-служба итальянской компании подготовила короткий видеоотчёт о том, как это было.

И если вы никогда не были в Маранелло, то это ещё и возможность получить первые, самые общие представления о городе, где создаются и спорткары Ferrari, и гоночные машины для Формулы 1, и гипкеркары 499P, один из которых 12 июня первым пересёк линию финиша на кольце Сарте.