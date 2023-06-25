Джордж Расселл: Для меня привилегия учиться у Льюиса

Джордж Расселл уверенно проводит свой первый полный сезон в Mercedes, после девяти гонок опережая опытного напарника Льюиса Хэмилтона на 34 очка. Несмотря на более высокую позицию в чемпионате, молодой гонщик считает привилегией возможность выступать в одной команде с семикратным чемпионом мира.

Джордж Расселл: «Лично я думаю, что мы неплохо начали сезон, хотя в определённых областях есть возможность прибавить. Я считаю, что нахожусь в привилегированном положении, поскольку моим напарником является Льюис, и я многому у него учусь – тому, как он работает, как выстраивает взаимодействие с инженерами, как мотивирует команду. Всё это вдохновляет меня.

Если говорить о технической стороне вопроса, то Льюис производит довольно сильное впечатление. Многие люди этого не знают или не ценят. Как я сказал, возможности прибавить остаются, но с точки зрения результатов всё в порядке. Не думаю, что мы могли добиться значительно большего, если адекватно оценивать сезон. За исключением Бахрейна, мы финишировали настолько высоко, насколько могли.

Нужно смотреть на позитивные итоги и рационально оценивать результаты. Принимая во внимание, какая машина в нашем распоряжении, нет смысла огорчаться из-за того, что мы не выиграли ни одной гонки сезона. Я считаю, что команда отлично поработала, чтобы набрать доступные нам очки. Нужно смотреть на вещи позитивно и двигаться вперёд. Надеюсь, когда в нашем распоряжении окажется более быстрая машина, мы будем в хорошей форме, чтобы бороться за победы».