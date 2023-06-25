Формула E: Гонку в Портленде выиграл Ник Кэссиди

Когда в Европе была уже глубокая ночь, по другую сторону Атлантики в американском штате Орегон на автодроме Portland International Raceway впервые прошёл этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях.

Необычность 12-го этапа сезона состояла в том, что автодром в Портленде совершенно не похож на временные городские трассы, на которых в основном проводятся гонки Формулы E. Это классический стационарный автодром с длиной круга 3,19 км, 12-ю поворотами и двумя достаточно длинными прямыми отрезками.

Обычно на этой трассе, построенной более 60 лет назад, проходят этапы американских серий уровня IndyCar, но для гонки Формулы E его почти не пришлось переделывать, разве что в некоторых поворотах были добавлены поребрики и барьеры безопасности.

Даже беглый взгляд на конфигурацию кольца позволял предположить, что обгонов будет больше чем достаточно, и забегая вперёд, можно сказать, что этот прогноз в полной мере сбылся – за время гонки было зафиксировано 403 успешных манёвра.

К радости местных болельщиков квалификацию выиграл гонщик американской команды Andretti Джейк Деннис, а вообще первые четыре стартовых ряда выглядели несколько неожиданно, поскольку половину из гонщиков, пробившихся в первую восьмёрку, на столь высоких стартовых позициях мы видим нечасто.

Но это была не единственная неожиданность: незадолго до начала гонки стюарды объявили, что DS Penske в полном составе, т.е. действующий чемпион мира Стоффель Вандорн и его напарник Жан-Эрик Вернь, стартует с пит-лейн. Оказалось, что утром в субботу команду уличили в использовании нелегальной сканирующей аппаратуры, которая позволяла собирать данные телеметрии со всех машин чемпионата. Гонщики потеряли свои стартовые позиции, а DS Penske была оштрафована на 25 тысяч евро.

Ник Кэссиди, новозеландский гонщик команды Envision Racing, стартовал с достаточно далёкой 10-й позиции, что не помешало ему одержать уже третью победу в сезоне.

Нику удалось всё идеально рассчитать и реализовать свои планы на гонку, продолжавшуюся 32 круга, а на американской трассе необходимо было найти правильный баланс между энергетической эффективностью и высокими скоростями, которые она позволяла развивать.

Сразу после старта начались тактические игры, чуть ли не в каждом повороте менялся лидер, но постоянные обгоны происходили по всему пелотону. По ходу гонки Кэссиди несколько раз выходил на первую позицию, а решающий обгон провёл на 28 круге, опередив Антониу Феликса да Кошту, гонщика заводской команды Porsche. Португальцу, стартовавшему с 8-й позиции, в этом году не очень везёт, хотя одну победу он всё-таки одержал, выиграв гонку в Кейптауне, и ему очень хотелось выиграть ещё одну гонку, поэтому он прессинговал Кэссиди до самого финиша, однако в итоге занял только третье место.

Вторым финишировал Джейк Деннис, выигравший квалификацию и лидировавший на первых кругах и претендовавший как минимум на подиум на протяжении всей гонки, но только на последнем круге ему удалось опередить да Кошту.

Паскаль Верляйн, напарник португальца, начинал американский этап лидером чемпионата, но в Портленде неудачно провёл квалификацию и стартовал с далёкой 18-й позиции. Он сделал всё, что в его силах, чтобы пробиться вперёд, и к финишу добрался до девятого места, хотя бы заработав пару очков. Однако его преимущество в личном зачёте было минимальным, поэтому после 12-го этапа сезона немец откатился на третье место.

Митч Эванс был ещё одним из тех, кому не повезло в квалификации, но в свой 29-й день рождения новозеландской гонщик заводской команды Jaguar после старта из самого конца второй десятки финишировал 4-м и получил специальный приз Progress Award. Как понятно из названия приза, его присуждают гонщику, добившемуся максимального прогресса и отыгравшему максимум позиций.

«Классная была гонка! – прокомментировал после финиша победитель, Ник Кэссиди. – В последние пару лет мне удаётся удачно выступать в Америке. Мне нравится здесь гоняться. Сегодня было весело, борьба была очень острой, поэтому результаты такие плотные, ведь приходится сражаться с очень сильными соперниками.

Джейк Деннис отлично провёл квалификацию, но, по-моему, ему как раз не повезло, что он стартовал с поула. В такой гонке это не лучший вариант. А Антониу такие гонки, как всегда, проводит очень здорово. Справедливости ради надо отметить, что на каких-то стадиях гонки я видел, как Митч пробивается вперёд, так что похвалы заслуживает и Jaguar, и наша Envison Racing. У нас отличная машина!»

Кэссиди имеет в виду, что его машина приводится в движение весьма эффективной силовой установкой производства Jaguar.

По информации организаторов гонки в Портленде, дебют прошёл успешно, за ходом борьбы на трассе с трибун автодрома следили более 20 тысяч зрителей.

Следующий этап электрической серии будет сдвоенным и пройдёт в Риме 15-16 июля, и он тоже обещает интересное соперничество, ведь преимущество Джейка Денниса, лидера личного зачёта, минимальное – он опережает Кэссиди всего на одно очко. Верляйн и Эванс тоже уступают им не так уж много, и всем им есть за что бороться, все они сохраняют вполне реальные шансы на титул.