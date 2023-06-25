Гонщики тоже плачут. Не все. Иногда, но только в кино...

В Формуле 1 решили задать гонщикам чемпионата несколько забавных вопросов, позволяющих проверить их искренность и выяснить некоторые черты характеров, которые обычно скрыты от болельщиков, и получилась довольно занимательная картина.

Вот, например, как участники опроса отреагировали, когда надо было признаться, случалось ли им разыгрывать кого-то из сотрудников команды?

Нико Хюлкенберг: Конечно, случалось. Это же часть общего веселья!

Серхио Перес: Да, обычно я люблю подшучивать над коллегами, но ведь и они меня разыгрывают!

Ландо Норрис: Да, и им это точно запомнилось!

Алекс Элбон: Как-то раз я подурачился, убедив моего японского напарника, что недостаточная поворачиваемость – это избыточная. И наоборот. А у него был такой блокнот, что-то вроде словаря, куда он всё записывал. В общем, он был реально сбит с толку.

А потом, когда я ему всё объяснил, он обрадовался и был очень благодарен! На самом деле он был не такой уж хороший гонщик и мог из-за меня лишиться работы, поэтому мне пришлось прекратить подобные шутки! (смеётся)

Но мы до сих пор иногда общаемся, он хороший парень.

Фернандо Алонсо: Думаю, несколько раз такое было. С Педро де ла Росой. Но рассказывать подробности не стану.

Эстебан Окон: Нет, никогда. А вот надо мной подшучивали, такое бывало. Приведу один пример. Перед тем, как вы займёте место в кокпите машины, вы должны снять обычную обувь, потому что в ней ваши ноги там не поместятся. А когда я потом выбрался из кокпита, то увидел, что мои ботинки приклеены к потолку!

Хорошая была шуточка, но когда-нибудь я за неё отплачу! (смеётся)

Оскар Пиастри: Я всё ещё новичок в команде, поэтому не хочу наживать себе врагов, так что пока я ничем таким не занимаюсь, но это не значит, что не буду заниматься в будущем!

Лэнс Стролл: По-настоящему я никого не разыгрывал, но вы подали мне кое-какие идеи!

Джордж Расселл: Безусловно, разыгрывал, но о некоторых из этих шуток не решусь рассказать, потому что мне до сих пор за них стыдно.

Макс Ферстаппен: Вообще-то это не моё, я таким не занимаюсь.

Шарль Леклер: Бывало. Особенно в годы занятия картингом мы творили всякие безумства! Но делиться этим со всеми, пожалуй, не стоит. Ну, например, как-то раз я разбудил напарника при помощи огнетушителя. (смеётся) Это была, конечно, жестокая шутка! Меня извиняет только, что мы были совсем юными, мне тогда было лет 13 или 14.

Ещё один вопрос, заданный гонщикам, был таким: плакали ли они когда-нибудь во время просмотра фильма?

Ник де Вриз: Да, и не раз! В кино я всё время плачу!

Ландо Норрис: Было дело, плакал.

Кевин Магнуссен: Много раз.

Джордж Расселл: Конечно, было пару раз. Не могу сказать, что часто, но подобное случалось.

Шарль Леклер: Никогда.

Фернандо Алонсо: Может быть, в детстве. Но не помню.

Эстебан Окон: Нет.

Юки Цунода: Нет, не думаю.

Логан Сарджент: Готов признаться, плакал.

Пьер Гасли: Да.

Ландо Норрис: Да. На фильме «Телеведущий». Впрочем, не то чтобы плакал, но одна слеза точно прокатилась по щеке.

Нико Хюлкенберг: Плакал-плакал. На фильме «Марли и я». Там такая душещипательная концовка!..

Лэнс Стролл: Думаю, на фильме «Марли и я».

Пьер Гасли: Когда я был маленький, то разревелся на фильме «Кинг-Конг».

Логан Сарджент: Но бывают же грустные фильмы!..

Оскар Пиастри: Наверное, не стоило плакать на каких-то фильмах, но я тогда ещё совсем маленький был. Детские фильмы обычно цепляют…

Карлос Сайнс: Разве что немного. Был один фильм про то, как один пёс становится зомби, и поэтому его надо было задушить. Я тогда подумал о своей собаке и расплакался…