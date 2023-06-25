Haas F1 помогает молодёжи становиться инженерами

Haas F1 начинает сотрудничать с американской Международной школой Джидды (AISJ) – как следует из названия учебного заведения, оно находится в Саудовской Аравии, в том же городе, где проходят гонки Формулы 1.

Специалисты американской команды будут работать со студентами, изучающими естественные науки, технологию, инженерное дело и математику, помогая им осваивать все эти дисциплины, но прежде всего старясь привить им настоящий интерес к технической стороне автоспорта.

Несколько женщин (среди которых были и представители Саудовской Аравии), занимающих в Haas F1 различные инженерные должности, уже провели первую дистанционную встречу с группой студенток AISJ в возрасте от 14 до 17 лет, рассказали им о том, как они пришли в автоспорт, как к этому готовились, как получили работу в команде, и о том, чем конкретно они занимаются.

Первые деловые контакты Haas F1 с AISJ состоялись в дни мартовского Гран При Саудовской Аравии, но теперь это сотрудничество выходит на новый уровень.

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «По разным причинам в инженерной сфере не так уж много женщин, но мы считаем, что наша команда может оказать хорошую помощь будущим инженерам в процессе их учёбы.

Судя по отзывам наших специалистов после их первого визита в AISJ, студенты школы на удивление хорошо подготовлены, а больше всего порадовало любопытство студенток, которые хотят понять, с чего надо начинать карьеру в автоспорте – это и стало катализатором, благодаря которому началось это партнёрство.

Цель нашего сотрудничества с AISJ состоит в том, чтобы задать студентам долгосрочную программу развития и реально раскрыть им глаза на те перспективы, которые перед ними открываются».