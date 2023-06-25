Хейкки Ковалайнен поделился радостной новостью

У Хейкки Ковалайнена и его английской супруги Кэтрин родился сын – этой новостью бывший гонщик Формулы 1 поделился в социальных сетях буквально только что.

«Вот это сюрприз для нас на день летнего солнцестояния! – пишет Хейкки. – Наш мальчик решил появиться на свет на месяц раньше! Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Огромное спасибо персоналу хельсинского роддома Naistenklinikka – там обеспечили и безопасные роды, и последующий уход. Теперь мы уже дома и осваиваем родительские навыки».

Как назвали малыша, Хейкки не сообщил. Первенец родился на их 23-м году совместной жизни с Кэтрин и спустя семь лет, как они официально зарегистрировали свои отношения.

Автоспортивная карьера 41-летнего финна продолжается, но похоже, что он окончательно сменил амплуа с кольцевых гонок на ралли. А также в этом году Ковалайнен дебютировал во внедорожной электрической серии Extreme E провёл один этап в составе команды Дженсона Баттона JBXE.