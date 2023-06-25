Хилл: Mercedes ещё предстоит отыграть много времени

На Гран При Канады машина Mercedes была третьей по скорости, а Льюис Хэмилтон второй раз в сезоне поднялся на подиум. Такой результат воодушевил болельщиков команды, но чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что Mercedes предстоит ещё много работы прежде, чем команда сможет на регулярной основе бороться за первые позиции.

Деймон Хилл: «Если внимательно присмотреться к их гоночному темпу, то станет понятно, что они ещё далеко позади. Иногда в гонках у них конкурентоспособный темп, но при этом мы не знаем, насколько быстро может ехать Макс Ферстаппен, который, как правило, бережёт шины. В Red Bull без особой необходимости не выжимают максимум из своей машины, поэтому я бы сказал, что Mercedes предстоит отыграть ещё очень много времени, чтобы стать серьёзным соперником.

Однако очевидно, что Льюис Хэмилтон очень доволен последним результатом. Он не теряет присутствие духа в очень сложный сезон, хотя уступил восьмой титул в прошлом году».