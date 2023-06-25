Каким будет следующий этап карьеры Мика Шумахера?

В следующий уик-энд пройдёт Гран При Австрии, и это повод вспомнить, что именно на этой трассе год назад Мик Шумахер провёл лучшую гонку в своей карьере. Тогда в Шпильберге за рулём Haas Мик финишировал шестым, опередив многих более опытных гонщиков из более сильных команд.

Впрочем, это не помогло ему остаться в Формуле 1, и в этом сезоне он выполняет обязанности резервного гонщика Mercedes, но что его ждёт в ближайшей перспективе? Сможет ли он вернуться за руль машины Формулы 1 не на шинных тестах, а получив место в основном составе какой-либо из команд чемпионата?

Как пишет швейцарская газета Blick, в Williams подумывают заменить на него Логана Сарджента, поскольку американский дебютант пока не оправдывает надежд и слишком много проигрывает Алексу Элбону, своему более опытному напарнику. К тому же на машинах британской команды стоят двигатели Mercedes, и не исключено, что это тоже может сыграть свою роль.

Однако ещё больший интерес к Мику проявляют в Sauber Motorsport, и это достаточно логично, ведь швейцарская компания заключила стратегический альянс с Audi, и в 2026 году в Формуле 1 дебютирует заводская команда ингольштадского производителя автомобилей премиального класса.

Разумеется, в данном случае речь может идти уже не о работе третьего пилота или гонщика, который занимается доводкой техники на симуляторе (пока в Audi это поручили 39-летнему швейцарцу Нилу Яни), а о контракте призового гонщика.

По мнению автора текста в Blick, Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу по-прежнему сложно оценить. В Барселоне китайский гонщик заработал пару очков, но в Канаде финишировал далеко от первой десятки, однако там хотя бы одно очко удалось добить финну. Обоим явно недостаёт стабильности, а это тревожный симптом.

Тео Пуршер, 19-летний француз, которому в команде из Хинвила доверены обязанности резервного пилота, выступая в Формуле 2, тоже не отличается стабильностью, хотя и занимает вторую строчку в личном зачёте.

Поговаривают, что люди Audi уже ведут активную разведку в паддоке и собирают мнения представителей разных команд о сыне семикратного чемпиона мира. Если Мик окажется в рядах будущей заводской команды, одна его фамилия обеспечит ей повышенное внимание.

Но понятно, что Андреаса Зайдля, исполнительного директора Sauber, интересует не только это, но и способность 24-летнего немца показывать хорошие результаты, а в этом уверены далеко не все, и скептические мнения по этому поводу тоже звучат. Но Зайдль – опытный менеджер, хорошо разбирается и в человеческих качествах, и в гоночных, и взвесив всё, он примет то решение, которое сочтёт нужным.

Когда-то, лет 17-18 назад, в Формуле 1 ходили разговоры о том, что если и можно представить некую «команду мечты», то за неё должны выступать Фернандо Алонсо и Михаэль Шумахер. Поскольку испанца уже сватают в будущую заводской команду Audi, то, наверное, не стоит исключать, что ему в напарники пригласят Шумахера-младшего.