На базе Aston Martin заложили «капсулу времени»

В Сильверстоуне продолжается строительство новой базы команды Aston Martin, состоящей из трёх зданий площадью 37 тысяч квадратных метров.

В одном здании разместятся конструкторские, производственные и маркетинговые подразделения, второе займет новая аэродинамическая труба, а третье – администрация и логистический центр. Сейчас команда работает в нескольких зданиях, некоторые работы передаёт внешним подрядчикам, но после завершения строительства всё производство будет находиться в одном помещении.

Накануне в фундамент одного из зданий была заложена «капсула времени», выполненная в виде кокпита Формулы 1. Внутри «капсулы» спрятана художественная коллекция, авторами которой стали болельщики команды со всего мира, командное поло с автографами сотрудников гоночной бригады, копия регламента Формулы 1 2022 года, детали машины AMR22 и другие памятные вещи.

Гонщики команды Лэнс Стролл и Себастьян Феттель тоже внесли свой вклад в «капсулу». Лэнс положил внутрь мини-копию своего шлема с автографом, а Себастьян – комплект нижнего белья с автографом. По всей видимости, это именно то бельё, которое немецкий гонщик надел поверх гоночного комбинезона во время уик-энда в Майами, протестуя против запрета FIA на украшения и требования со стороны федерации носить только огнеупорное бельё.

В Aston Martin планируют, что «Капсула времени» будет открыта через 50 лет в 2072 году.