Пайкс-Пик: Роман Дюма установил очередной рекорд

В этот уик-энд в американском штате Колорадо в 101-й раз проходят традиционные соревнования по скоростному подъёму на гору Пайкс-Пик, у которых уже давно практически культовый статус.

О том, что в них принимает участие компания Radford, совладельцем которой является Дженсон Баттон, мы рассказывали, но их машина Radford Pikes Peak Edition Type 62-2 стартует в специальном «Выставочном» классе (Exhibition Class) и вроде бы не претендует на рекорды.

А вот известный французский гонщик Роман Дюма обычно приезжает на Пайкс-Пик именно за рекордами. В 2018 году в абсолютной категории Unlimited в 2018 году он установил достижение, которое пока держится, проехав дистанцию в 19,99 км на экспериментальном электромобиле Volkswagen I.D. R за 7 мин. 57,148 секунды.

А в этом году он участвует в соревнованиях, пилотируя ещё одно диковинное транспортное средство: 2023 Ford Performance SuperVan 4.

Это полноприводный минивэн на электрическом ходу, созданный американской корпорацией специально для такого рода ярких акций. У него очень эффективные батареи, могучие электродвигатели, полностью карбоновый корпус, сертифицированный FIA каркас безопасности, и этот аппарат буквально напичкан всяческими технологическими чудесами.

В категории Pikes Peak Open Дюма на своём удивительном минивэне уже установил неофициальный рекорд – 8 мин. 47,682 секунды.

Стоит напомнить, что 45-летний француз – трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана», причём он по-прежнему выступает в гонках на выносливость, но теперь уже за частную американскую команду Glickenhaus Racing, и в этом году его экипаж финишировал 6-м в абсолютном зачёте.

В общем, ждём очередных новостей из Колорадо…