Пуршер: Сотрудничество с Sauber для меня очень важно

Финансовая поддержка Sauber Motorsport была принципиально важна для Тео Пуршера, чтобы продолжить выступления в Формуле 2 в этом году, но при этом расширился и круг его обязанностей в команде Alfa Romeo, выступающей в Формуле 1, где он значится резервистом.

Причём это произошло несмотря на то, то французский гонщик изначально бы протеже Фредерика Вассёра, который до недавнего времени был исполнительным директором Sauber, но в этом году возглавил команду Ferrari.

«Я попал в Академию Sauber благодаря Фреду, потому что в то время (в 2019 году) он был руководителем команды, – рассказывал Пуршер в начале сезона. – Но теперь у меня с Вассёром особых контактов нет, и я работаю с новыми боссами, с Андреасом Зайдлем и Алесандро Алунни Брави. По-моему, это сотрудничество хорошо развивается, и я очень доволен».

С тех пор прошло несколько месяцев, и теперь Тео в интервью Formulascout подчеркнул, что как резервный пилот чувствует себя полноценным членом команды, и подтвердил, что именно Sauber продолжает оплачивать его выступления в Формуле 2.

«Они очень много помогают мне в финансовом плане, вместе с командой ART и французской национальной федерацией оплачивая сезон, – подтвердил Пуршер. – Сотрудничество с Sauber для меня по-настоящему важно не только в финансовом отношении: мне помогают расти и развиваться в профессиональном плане.

Я много работаю на симуляторе, на базе команды, изучаю техническую сторону Формулы 1, весь процесс создания машины. И это помогает мне лучше понять, как работает гоночная машина на трассе.

Когда за день я проеду на симуляторе порядка 500 кругов, я совершенствую мой стиль пилотирования, учусь справляться как с избыточной, так и с недостаточной поворачиваемостью. Всё это также помогает правильно концентрироваться, сохранять собранность и избегать ошибок. Порой это непросто, если тебе нужно проехать так много кругов».

Минувшей зимой 19-летний француз перебрался в Швейцарию и теперь живёт недалеко от базы Sauber в Хинвиле, что позволяет регулярно там бывать.

«Для меня это очень важно, ведь мне нужно познакомиться с многими людьми, – продолжил Пуршер. – В Sauber работает намного больше сотрудников, чем в команде Ф2. И если я хочу когда-нибудь занять место за рулём машины Формулы 1, важно знать всех в команде и взаимодействовать со всеми.