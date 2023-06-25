Себастьян Феттель стал… хирургом на один день

Пресса вновь пишет о Себастьяне Феттеле, но не только потому, что четырёхкратный чемпион мира собирается вернуться за руль машины Red Bull RB7 на сентябрьском гоночном шоу, которое пройдёт на Нюрбургринге, и не только из-за его новых инвестиционных проектов.

Недавно Себастьян попробовал себя совсем в иной сфере и совершенно в ином качестве: в течение дня он был практикантом в муниципальной клинике города Карлсруэ, что расположен в земле Баден-Вюртемберг недалеко от границы Германии и Франции.

Оказался он там по приглашению Уве Шпетцгера, заведующего отделением нейрохирургии, и Феттель лично присутствовал на двух операциях в рамках программы, которая так и называется – «Нейрохирург на один день».

В ходе одной из этих операций пациенту удаляли кисту, образовавшуюся из-за опухоли головного мозга, а во втором случае Себастьян наблюдал, как сломанный межпозвоночный диск шейного отдела заменяли на титановый протез.

Об этом своём опыте ветеран Формулы 1 рассказал в интервью газете Badische Neueste Nachrichten и даже провёл параллели между профессиями гонщика и нейрохирурга при всей их несхожести.

«Ты должен быть уверен в себе и своём мастерстве, и работа должна приносить тебе радость, – прокомментировал Феттель. – Только так ты сможешь добиться идеальной точности и будешь постоянно стремиться к более высоким результатам.

Кроме того, в обеих профессиях чего-то можно добиться только при поддержке отличной команды. К сожалению, это часто недооценивается. Успех в спорте, как и жизни, всегда требует усилий многих людей».

Впрочем, становиться медицинским работником Феттель не собирается.

«Конечно, это очень интересная профессия. Но мне бы пришлось сесть на студенческую скамью и слишком надолго посвятить себя учёбе», – добавил он, смеясь.