Видео: В Alfa Romeo отмечают 113 лет истории марки

24 июня исполняется 113 лет со дня основания компании Alfa Romeo, и этому событию посвящён короткий, но впечатляющий видеоролик, в котором снимался Гуаньюй Чжоу и лихо пилотировал машину Формулы 1.

Причём он это делал ранним утром непосредственно на территории завода Alfa Romeo, что находится в итальянском городе Кассино – именно там производятся автомобили флагманских моделей Giulia и Stelvio. Их мы видим в следующих кадрах, снятых уже на автостраде – они едут за гоночной машиной, которой управляет Чжоу, направляясь к другому заводу Alfa Romeo, где собирают компактный кроссовер Tonale.

Получив по радио команду прибавить, Чжоу уходит в отрыв, уносится вдаль и вскоре достигает цели – завода в Помильяно-д’Арко, где его бурно приветствует производственный коллектив. Китайский пилот вдохновенно крутит «пончики», дымит резиной – в общем, демонстрирует возможности гоночной техники и своё мастерство.

Всё это время, т.е. минуту с небольшим, за кадром звучит проникновенный рекламный текст о ценностях легендарного бренда, в том числе там есть такие слова: «Мы рождены, чтобы гоняться» и «Это итальянская история, которая продолжает вдохновлять и соблазнять».

Что ж, выглядят современные модели Alfa Romeo действительно весьма привлекательно, а уж про машины прошлых лет и говорить не приходится, среди них были настоящие шедевры автомобильного дизайна.

Кстати, все они собраны в заводском музее, где сегодня продолжатся торжества, посвящённые другому событию – 100-летию победы Уго Сивоччи в гонке Targa Florio за рулём Alfa Romeo RL Corsa.

Именно тогда, весной 1923-го, на его машине впервые появилось ставшее легендарным изображение четырёхлистного клевера, и теперь оно украшает машины команды в Формуле 1. Поэтому среди почётных гостей в музее будет и Джорджо Сивоччи, внук победителя той исторической гонки по дорогам Италии.