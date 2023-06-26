Эдди Джордан: Льюис вновь обрёл былой задор

Дэвид Култхард полагает, что во внутрикомандном соперничестве между гонщиками Mercedes чаша весов вновь склонилась в пользу Льюиса Хэмилтона, который в последнее время явно прибавил и выступает лучше Джорджа Расселла.

При этом отношения между напарниками остаются вполне гармоничными, они эффективно сотрудничают, помогая команде преодолеть сложный период. Но в прошлом году создавалось впечатление, что Расселл чувствовал себя комфортнее за рулём далёкой от совершенства машины и выиграл гонку в Бразилии, тогда как семикратный чемпион мира завершил сезон без побед и набрал на 35 очков меньше, чем более молодой напарник.

Но в 2023-м форма Mercedes уже лучше, по ходу сезона команда продолжает прогрессировать, и Хэмилтон тоже выступает всё увереннее.

«Мы уже говорили, что не стоит спешить с выводами, потому что Льюис, когда он в форме, остаётся очень сильным напарником, – поделился своими рассуждениями Култхард в подкасте Formula for Success («Формула успеха»). – Мы однозначно видим, как ситуация меняется – в том смысле, что Льюис выступает очень здорово, и в его голосе вновь звучат волевые нотки, когда он общается со своей командой».

С шотландцем согласен и Эдди Джордан, второй участник этого подкаста: «У меня были серьёзные сомнения насчёт Расселла, однако Джордж полностью их развеял, и я решил, что он будущий чемпион мира. Когда он выступает за хорошую команду и у него хорошая машина, то налицо все необходимые составляющие.

Но Льюис повысил ставки, вновь обрёл свой былой задор и в Канаде неплохо выстроил тактику гонки, наилучшим образом использовав возможности машины. Мы видим, что Mercedes удалось прибавить, и это вселяет оптимизм, однако они всё ещё немного отстают от Aston Martin и Red Bull.

При этом я не верю, что в будущем у Red Bull могут возникнуть сложности. Думаю, что борьба за победу в чемпионате фактически закончилась, как ни грустно это признавать. Но я думаю именно так, поскольку не вижу никого, кому было бы по силам догнать Макса Ферстаппена».