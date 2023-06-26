FIA объявила новый набор в программу Girls on Track

Международная автомобильная федерация и её комиссия «Женщины в автоспорте» объявили четвёртый набор в программу FIA Girls on Track – Rising Stars («Девушки на трассе – восходящие звёзды»). Регистрация для будущих участниц открыта с сегодняшнего дня.

Программа, которая реализуется совместно с Гоночной академией Ferrari при поддержке итальянской команды Iron Dames, помогает в становлении гоночных талантов, и в неё набираются девушки в возрасте от 12 до 16 лет из разных стран мира. Всего будет отобрано 16 участниц, и они получат уникальный шанс начать карьеру в профессиональном автоспорте.

Для них будет организовано два тренировочных лагеря – для юниорской (12-14 лет) и для старшей категории (14-16 лет).

Юниоры соберутся на итальянском картодроме во Франчакорте 4 и 5 сентября, а 6 и 7 сентября там начнут тренироваться девушки постарше. Эти лагеря проводятся при участии ACI Scuola Federale – гоночной школы национальной итальянской федерации.

Четыре наиболее перспективные гонщицы из старшей группы будут приглашены в Маранелло, где на трассе во Фьорано пройдёт финальный этап программы. Там будет проверяться физическая подготовка участниц, их психологическая стойкость, они будут учиться общаться с прессой, изучать гоночную технику и тренироваться на симуляторе, после чего им предстоит пилотировать реальную машину Формулы 4.

Победительницу определят эксперты Гоночной академии Ferrari, после чего она получит возможность учиться в этой академии и в 2024 году при поддержке Iron Dames провести сезон в Ф4. Остальные финалистки тоже не будут обделены вниманием: их имена попадут в «резерв талантов», что также открывает неплохие карьерные перспективы.

Лучшая юная картингистка сможет в следующем году выступать в международном картинге при поддержке Гоночной академии Ferrari.

Дебора Майер, президент комиссии «Женщины в автоспорте»: «Я рада объявить о старте программы 2023 года, и мы уже принимаем заявления от участниц со всего мира. Наша программа – уникальный акселератор гоночных талантов, который создан для девушек, мечтающих о карьере в автоспорте.

После трёх успешных лет работы четвёртый и заключительный набор в нашу программу обещает быть особенно популярным. Мы ожидаем рекордное число заявлений, так что конкурс будет очень большим, и это связано с активной работой национальных федераций.

Приглашаю всех девушек, страстно любящих автоспорт, подавать заявки и испытать свою удачу, приняв участие в этом интересном приключении, которое может изменить вашу жизнь».