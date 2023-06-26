Инвесторы из Голливуда приобрели 24% акций Alpine

Консорциум инвесторов, в числе которых есть и голливудские звёзды, приобрёл 24% акций команды Alpine. Сумма сделки составила 200 миллионов евро, которые команда потратит на поддержку своей стратегии развития и достижения спортивных результатов.

Пакет акций команды приобрёл консорциум, в который вошли Otro Capital, Red Bird Capital Partners и Maximum Effort Investments.

Otro Capital – частная инвестиционная компания, специализирующаяся на спорте, медиа, играх и развлечениях. Её специализация – покупка перспективных, но относительно дешёвых активов, которые обладают большим потенциалом роста. Обычно Otro Capital приобретает активы в партнёрстве с частной инвестиционной компанией Red Bird Capital.

Maximum Effort Investments — фонд, управляемый актером Райаном Рейнольдсом, известном по роли Дэдпула из одноимённого фильма киновселенной Marvel, к которому присоединились соинвесторы и другие голливудские звёзды Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») и Майкл Би Джордан («Чёрная пантера»).

Рейнольдс и Макэлхенни также являются совладельцами валлийского футбольного клуба «Рексем». Дуэт сыграл важную роль в возвращении клуба в этом сезоне в четвертый английский дивизион впервые с 2008 года.

В заявлении Alpine утверждается, что коллективный опыт и послужной список консорциума в спортивной индустрии, включая работу с прессой, спонсорами, продажу билетов, управление коммерческими правами, лицензированием и стратегиями мерчендайзинга, «откроет возможности для создания дополнительной стоимости и новых точек роста».

Алек Шайнер, соучредитель и партнёр Otro Capital, войдет в совет директоров Alpine Racing Ltd.

В сделке не участвует компания Alpine Racing SAS, производящая силовые установки для команды Формулы 1 во французском Вири. Компания осталась полностью в собственности Renault Group.

Лука де Мео, глава Renault Group: «Формула 1 и Alpine – стратегические активы Renault Group. За предыдущие два года мы возродили Alpine, и результатом этой работы стало прекрасное спортивное купе A110, а также придали этому бренду дополнительное ускорение, приведя его в Формулу 1, и перед нашей командой стоит задача бороться за победу в чемпионате.

Новое партнёрство позволит Alpine F1 быстрее развиваться и повысить ценность этого бренда».

Лоран Росси, исполнительный директор Alpine: «Благодаря этому партнёрству мы делаем важный шаг в повышении эффективности нашей работы на всех уровнях.

Прежде всего инвестиции, сделанные Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments, – а у этих компаний впечатляющая история успехов в спортивной индустрии – крайне важны для повышения уровня наших спортивных результатов в долгосрочной перспективе, а их опыт и знания позволят сделать более эффективной нашу работу в сфере медиа и маркетинга.

Во-вторых, полученный нами дополнительный доход будет реинвестирован в Alpine F1, чтобы ускорить реализацию нашего плана, который состоит в том, что мы должны догнать топ-команды в области модернизации инфраструктуры и парка оборудования».