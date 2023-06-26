Марио Изола: Мы хотим быть частью этого спорта

В компании Pirelli признают, что предстоящий тендер, который определит монопольного поставщика гоночной резины командам Формулы 1 на период с 2025 по 2027 гг., будет намного более сложным делом, чем предыдущие подобные конкурсы, которые проводила FIA.

Ряд авторитетных источников, в том числе BBC и Auto Motor und Sport, сообщили, что в федерации уже приняли к рассмотрению две заявки – от Pirelli, и от японской компании Bridgestone, однако официально это пока не подтверждала ни FIA, ни Формула 1.

«Мы не знаем, кто является нашим конкурентом. Слухи – это слухи, и я лишь знаю, что формально мы ничего не знаем, – сказал Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli. – Могу сказать, что условия тендера намного более сложные, чем в прошлом. В этом документе много разделов, и по сравнению с условиями предыдущего тендера в него добавлено много дополнительных элементов.

Есть обширная часть, связанная с экологической темой, большой раздел посвящён нашей способности поставлять продукцию с определёнными характеристиками и обеспечить сервис определённых параметров, предоставив нужное число своих инженеров. Нам придётся приложить немало усилий, чтобы подготовить все требуемые документы».

В FIA проанализируют заявки, поданные Pirelli и, судя по всему, всё-таки Bridgestone, после чего на следующей стадии конкурсной процедуры начнётся обсуждение коммерческих вопросов с обеими шинными компаниями, которое может занять несколько месяцев.

В любом случае Изола уверен, что у Pirelli сильные позиции, поскольку у итальянской компании есть и уникальный опыт работы с командами Формулы 1 на протяжении предыдущих 13 лет, а кроме того, она является официальным партнёром Формулы 1 и титульным спонсором Гран При.

«Мы очень активно участвуем в рекламных и маркетинговых программах, поддерживаем все инициативы промоутера и FIA, – добавил Изола. – Я полагаю, что мы больше выступаем в роли партнёра, чем спонсора. И нам бы хотелось, чтобы и дальше всё оставалось так же.

Мы хотим быть частью этого спорта не потому, что хотим что-то диктовать, но потому, что мы успешно сотрудничаем с нашими акционерами, а также постоянно контактируем с гонщиками и с командами. Мы выстроили очень эффективную систему, чтобы обеспечивать их необходимой информацией.

Я сравнивал наши документы, которые мы готовили в 2011 году, с заявкой, которую мы подали сейчас, и разница просто невероятная. Будете смеяться, но в 2011-м это была одна страница, а сейчас мы готовим целую книгу!..»