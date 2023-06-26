На фоне Алонсо явно видны слабости его напарника

Когда команда претендует на высокие места в Кубке конструкторов, а следовательно, и на высокие призовые выплаты, нужно, чтобы оба гонщика показывали хорошие результаты. В команде может быть яркий лидер, однако в идеале напарник не должен отставать от него слишком заметно.

В Aston Martin в этом году складывается несколько необычная ситуация. Впервые в истории команды из Сильверстоуна, под каким бы именем она ни выступала, её гонщик регулярно поднимается на подиум, и этот гонщик – Фернандо Алонсо. Он финишировал в первой тройке в шести из восьми уже состоявшихся Гран При сезона, и такого урожая подиумов в карьере двукратного чемпиона мира не было уже очень давно.

При этом лучшим результатом Лэнса Стролла, его напарника, остаётся 4-е место по итогам гонки в Мельбурне, поэтому пока на счету канадца 37 очков, при том что Алонсо набрал в три с лишним раза больше.

Ничего удивительного, что в адрес канадца уже летят критические стрелы. Вот, например, мнение Эдди Джордана, основателя команды Jordan, на базе которой спустя тридцать лет была создана Aston Martin F1:

«Возникает вопрос: если вы хозяин команды Aston Martin, вложили в её развитие целое состояние, и у вас кучи спонсорских денег, то как вы отвечаете спонсорам, которые интересуются, в состоянии ли Лэнс нормально справляться с делом?»

Понятно, что речь о Лоуренсе Стролле, отце Лэнса, председателе совета директоров компании Aston Martin и её совладельце.

Фернандо Алонсо периодически даже хвалит 24-летнего напарника, но на его фоне слабости Лэнса видны как никогда явно, хотя тот проводит уже свой седьмой сезон в Формуле 1, а минувший Гран При Канады стал 130-й гонкой в его карьере. Как ни странно, только в Барселоне, на домашнем этапе Алонсо, его дела шли не лучшим образом, и там Стролл был немного быстрее и в квалификации, и в гонке.

На настоящий момент испанец заработал 75,97% очков Aston Martin, а на долю Лэнса, соответственно, приходится 24,03%. При этом перед командой поставлена задача опередить Mercedes и занять второе место в Кубке конструкторов. Понятно, что о победе в командном зачёте речь не идёт, она однозначно достанется Red Bull Racing.

От Mercedes Aston Martin пока отстаёт не так уж много, проигрывая всего 13 очков, но если бы Стролл регулярно финишировал хотя бы в первой пятёрке, то картина была бы иной. В результатах гонщиков Mercedes тоже есть некоторый дисбаланс, и там на счету Льюиса Хэмилтона 102 очка, тогда как Джордж Расселл заработал 67, но никто не сомневается, что по скорости он не уступает своему знаменитому напарнику.

Кстати, один Алонсо заработал почти столько же очков, сколько оба гонщика Ferrari: Карлос Сайнс набрал 68, Шарль Леклер – 54, итого 122. Но у Скудерии в этом году неважная машина, тогда как скорости AMR23 завидуют все команды, кроме Red Bull Racing. Но при этом у пилотов Ferrari совсем иной баланс очков – Сайнс заработал 55,7%, его напарник – 44,3%, что лишний раз подтверждает примерно равный класс гонщиков.

Но судя по результатам Гран При Канады, Скудерия постепенно прогрессирует, и вполне вероятно, что вскоре сможет потеснить Aston Martin с третьей строчки Кубка конструкторов. Если, конечно, Лэнс Стролл не прибавит, причём сделать это надо побыстрее.

Конечно, Алонсо подбадривает напарника и уверяет, что Строллу это вполне по силам: «Я думаю, что Лэнсу главное добиться стабильности выступлений каждый уик-энд. Это позволит ему сделать следующий шаг в карьере и регулярно бороться за места в первой пятёрке и зарабатывать очки, которые будут иметь значение в конце года.

Как я сказал, у него есть мотивация и приверженность делу. Вместе с продолжающимся развитием Aston Martin вопрос времени, когда Лэнс начнёт претендовать на большее».

Вот только не все разделяют подобный оптимизм. Ветеран Формулы 1, а ныне телекомментатор Дэвид Култхард, вместе с Эдди Джорданом обсуждавший дела Стролла-младшего в подкасте Formula for Success («Формула успеха»), заявил: «Я не хочу сказать, что Лэнс недостаточно хорош, ведь на пути в Формулу 1 он выиграл все молодёжные серии, в которых выступал. Кроме того, в этом году ему несколько раз не везло.

Но наступает определённый момент, когда ты уже не должен искать оправдания, ведь в чемпионате мира всё определяет секундомер, и руководители команд обращают внимание только на результаты, особенно когда речь заходит о планах на будущее».