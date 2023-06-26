Пайкс-Пик: Команда Баттона победила в своей категории

Машина Radford Pikes Peak Edition Type 62-2, построенная компанией, совладельцем которой является Дженсон Баттон, показала лучшее время в своём классе на соревнованиях по подъёму на гору Пайкс-Пик, проходившие вчера в американском штате Колорадо.

Об этой машине мы рассказывали, как и о том, что пилотировать её будет Таннер Фауст, известный американский гонщик и каскадёр, и он вчера успешно справился со своей миссией – показал лучшее время в категории Exhibition Class.

Дженсон Баттон: «Поздравляю всю команду Radford с победой в нашей категории в соревнованиях по подъёму на Пайкс-Пик, причём мы это сделали меньше чем за 10 минут. Таннер Фауст, ты просто крут! А ещё ты очень отважный человек, раз смог проехать эту дистанцию за 9 минут 37 секунд. Это 8-й результат в абсолютном зачёте среди 63 машин.

Если вы не знаете, что такое Пайкс-Пик, то поинтересуйтесь: это одна из самых легендарных гонок, её трасса идёт в гору и заканчивается на высоте 4300 метров. Там велики нагрузки на технику, на гонщиков, поэтому я очень горжусь всеми, кто принимал участие в этих соревнованиях, но больше всего я горжусь нашими парнями!

Увидимся на Фестивале скорости в Гудвуде!»

Вчера мы упоминали о новом, пока ещё неофициальном рекорде, установленном Романом Дюма в классе Pikes Peak Open, однако в абсолютном зачёте француз был только вторым. А выиграл соревнования и уже в четвёртый раз получил право именоваться «Королём горы» 35-летний британец Робин Шут.

Он стартовал в классе Unlimited, в котором можно выступать практически на любой технике, на прототипе 2018 Wolf TSC-FS с турбомотором Honda, объёмом 2,1 литра, и проехал дистанцию за 8 мин. 40,080 секунды.