Пайкс-Пик: Машина Alpine показала 3-е время в абсолюте

Бренд Alpine сегодня часто упоминается в заголовках автоспортивной прессы не только потому, что акции заводской команды Renault, выступающей в Формуле 1, приобрёл американский консорциум инвесторов, в котором участвуют голливудские звёзды.

В этом году гоночное подразделение французского автоконцерна впервые подготовило машину для штурма Пайкс-Пик, где проходили традиционные соревнования по скоростному подъёму на эту гору. И сразу, с первой попытки, удалось отличиться: французский гонщик Рафаэль Астьер показал 2-й результат в категории Open Class, преодолев дистанцию в 19,93 км за 9 мин. 17,142 секунды. Это третье время в абсолюте, что надо признать весьма впечатляющим достижением.

Это стало возможным благодаря тому, что в Alpine разработали особую версию своего спорткара – Alpine A110 Pikes Peak, оснащённую 500-сильным двигателем при весе всего в 950 кг.

Причём за этот проект в компании взялись только в конце прошлой осени и в сжатые сроки смогли на базе гоночной A110 GT4 Evo создать специальную версию с учётом особенностей предстоящего испытания. Прежде всего надо было разработать эффективный аэродинамический обвес и адаптировать подвеску и двигатель к суровым горным условиям и огромным нагрузкам после чего провести все необходимые тесты.

Если машина Alpine дебютировала в этих состязаниях, то Рафаэль Астьер участвовал в них уже в пятый раз и гонщик он весьма опытный. Вместе с инженерами Alpine и известной французской команды Signatech он прибыл в штат Колорадо ещё в конце мая, и всё это время общими усилиями они занимались подготовкой к штурму высоты, проверяли и настраивали машину и проводили тренировки. А потом настал день соревнований, и чем они закончились, вы уже знаете.

Рафаэль Астьер: «Заезд прошёл отлично, машина работала просто великолепно. Я полностью выложился и рад, что перекрыл собственные лучшие достижения на Пайкс-Пик на несколько секунд. Мы заняли 3-е место в абсолюте и 2-е в классе Pikes Peak Open.

Мы уступили только Роману Дюма и его электромобилю, почти в три раза более мощному, чем наша машина. Это было непросто, и мы можем гордиться такими результатами, показанными Alpine с первой попытки».