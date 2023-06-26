В Aston Martin всё-таки построят гиперкар на базе Valkyrie?

Aston Martin может в 2025 году дебютировать в гонках на выносливость в классе Hypercar, хотя больше трёх лет назад отложили реализацию подобных планов. Но с тех пор многое изменилось, и похоже, что теперь в британской компании решили по-другому взяться за решение этой задачи.

Издание Dailysportscar.com со ссылкой на свои источники сообщает, что уже свёрстана программа создания гиперкара на базе модели Valkyrie, а также выделено финансирование на адаптацию её 1000-сильного атмосферного двигателя V12 объёмом 6,5 литра под технический регламент WEC, т.е. мощность должна быть снижена до 670 л.с.

Интрига в том, что программа будет финансироваться частным образом, но эти неназванные инвесторы якобы уже имеют весьма солидную репутацию в мире автоспорта. Также сообщается, что на первом этапе предполагается создать два гиперкара для WEC, но в дальнейшем программа может быть расширена с расчётом на американский чемпионат IMSA.

Пока не вполне ясно, получит ли у команда заводской статус, или же она будет частной. В любом случае по регламенту WEC в Aston Martin должны дать согласие на использование своего бренда, если это будет независимый проект.